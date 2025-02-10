بالفيديو.. تفاصيل إطلاق قافلة طبية موسعة ضمن مبادرة "بداية جديدة" بـ 5 محافظات

كشف المستشار محمد عبده صالح، مساعد وزير العدل، تفاصيل إطلاق قافلة طبية موسعة ضمن مبادرة "بداية جديدة" والتي تشمل 5 محافظات، قائلًا: "إن القافلة أطلقتها وزارة العدل متبنية مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبناء الإنسان"، مشيرًا إلى أن وزير العدل وجه بعمل عدة قوافل بدأناها بقنا ثم سوهاج ثم كفر الشيخ، والتي من المقرر أن تستمر على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأضاف "صالح" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن المبادرة تشمل دائرة استئناف الإسماعيلية والتي تشمل الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء، موضحًا أن الوزارة عملت على إطلاق قوافل تشمل إقامة ندوات توعوية يشارك فيها كبار الأطباء في مصر.

وتابع، أن الوزارة نسقت مع كل الجهات المعنية سواء محافظة الإسماعيلية ومديرية الصحة والمجلس القومي للمرأة للإعداد لهذه القافلة، موضحًا أن الوزارة حريصة على تعزيز دورها المجتمعي من خلال تنظيمها لقوافل طبية لكل المحافظات، من خلال تبني مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية جديدة لبناء إنسان.