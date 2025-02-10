رئيس كوريا الجنوبية المؤقت يؤكد أهمية اتخاذ موقف أمني شامل ضد التهديدات الكورية الشمالية

دعا الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت "تشوي سانغ-موك" / اليوم الاثنين / إلى تنسيق الجهود من جميع الوكالات الحكومية، بما في ذلك الجيش والشرطة، لضمان الأمن ضد التهديدات الكورية الشمالية.



وحث "تشوي" - وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " - على بذل جهود مشتركة من قبل القطاعين العام والخاص، مسلطا الضوء على الحاجة إلى الوحدة في الرد على استفزازات كوريا الشمالية.

وأشار "تشوي" إلى التهديدات الأخيرة، بما في ذلك إطلاق الصواريخ الباليستية قصيرة المدى وصواريخ "كروز" والبالونات المحملة بالقمامة، إلى جانب إرسال بيونج يانج جنودها لدعم الحرب الروسية في أوكرانيا.

وفي سياق منفصل.. قالت الحكومة الكورية الجنوبية / اليوم الاثنين / إنها تنسق لإجراء مكالمة هاتفية بين الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت "تشوي سانغ-موك "والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد والمالية كانغ يونغ-غيو، خلال إحاطة صحفية، إن الوزارة قدمت عرضا عبر وزارة الخارجية لإجراء المكالمة، وتنتظر حاليا ردا من الجانب الأمريكي.

وحتى الآن، لم يجر تشوي أي مكالمة هاتفية مع ترامب منذ تنصيبه في 20 يناير الماضي، وخلال الفترة الأولى لرئاسة ترامب في عام 2017، أجرى مكالمة مع الرئيس المؤقت آنذاك هوانغ غيو-آن، بعد مرور 10 أيام فقط من توليه منصبه.

