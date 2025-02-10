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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عصام سراج الدين رئيسا للقطاع التجاري باتحاد الكرة

المهندس هاني أبو
المهندس هاني أبو ريدة مع الدكتور عصام سراج الدين
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قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة ، تعيين الدكتور عصام سراج الدين رئيسا للقطاع التجاري بالاتحاد.

وعقد أبو ريدة والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد جلسة اليوم مع سراج الدين ، لمناقشة الأفكار وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وعمل سراج الدين في منصب مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي ونادي مصر للمقاصة.

وتولى سراج الدين العديد من المناصب بالمنشآت الرياضية في وزارة الرياضة وداخل ديوان الوزارة، بينهم رئيس وحدة التسويق.

وحصل سراج على درجة الدكتوراه فى التربية الرياضية تخصص الإدارة الرياضية بعنوان “إدارة وتطوير الحقوق التجارية للأندية المحترفة لكرة القدم” من جامعة حلوان.

هاني ابو ريدة عصام سراج الدين الاتحاد المصري لكرة القدم رئيسا للقطاع التجاري بالاتحاد