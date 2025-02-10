الأنبا بولا يترأس لقاء مكتب خدمة يسوع السجين بإيبارشية الإسماعيلية

ترأس الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، لقاء مكتب خدمة يسوع السجين بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

حضر اللقاء الأب بولس نصيف، المنسق العام لخدمة يسوع السجين، والأب بشاي إسحق، مرشد الخدمة بالإيبارشية، حيث بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأنبا بولا .

وعقب الذبيحة الإلهية، ألقى الأب بولس تأملًا روحيًا للحاضرين، انطلاقًا من الرسالة إلى العبرانيين، الإصحاح الثالث عشر، الآية الثالثة، ثم تحدث عن "روحانية خدمة يسوع السجين".

وأكد الأب بولس أن خدمة يسوع السجين هي لقاء مع شخص الرب يسوع السجين (كنت مَحبوسًا فزرتموني)، كما أن إرادة السيد المسيح هي استرداد قيمة الإنسان، ويظهر ذلك في التجسد، والفداء، والشفاء.

تضمن اللقاء أيضًا إجراء الانتخابات، الخاصة بمكتب خدمة يسوع السجين بإيبارشية الإسماعيلية، ووضع الملامح القانونية لها.