بوتين: روسيا تواصل تعزيز التعاون الدولي رغم التوترات الحالية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن وزارة الخارجية الروسية تواصل ضمان تفاعل البلاد مع معظم دول العالم، رغم حالة عدم الاستقرار الدولي الحالية.



وفي رسالة تهنئة وجهها إلى موظفي وزارة الخارجية الروسية وقدامى الدبلوماسيين بمناسبة يوم الدبلوماسيين الروس، قال بوتين، حسبما أوردت وكالة /تاس/ الروسية للأنباء، اليوم الاثنين: "حتى في ظل البيئة الدولية الصعبة الحالية، تدافع وزارة الخارجية الروسية بحزم وثبات عن المصالح الوطنية المشروعة لروسيا، وتضمن تعاونًا مثمرًا مع غالبية الدول، من أجل بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب يقوم على الاحترام المتبادل، والقانون الدولي، ومبادئ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة ".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس" لعام 2024، ونجاح قمة المجموعة في قازان، يشكلان دليلًا واضحًا على هذه الجهود الدبلوماسية الناجحة.