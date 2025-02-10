الكرملين: استعدادات جارية لزيارات متبادلة بين الرئيسين الروسي والصيني

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الاستعدادات جارية لتنظيم زيارات متبادلة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج إلى بكين وموسكو، وذلك في إطار إحياء الذكرى الـ80 للانتصار في الحرب العالمية الثانية.



ونقلت وكالة /تاس/ الروسية للأنباء اليوم /الاثنين/ عن بيسكوف تأكيده أهمية هذه الزيارات.. مشيرا إلى أنها تعكس رمزية هذه الذكرى، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن المقرر أن تستضيف موسكو احتفالا في 9 مايو المقبل بمناسبة الانتصار في الحرب الوطنية العظمى، بينما ستقيم بكين احتفالا في سبتمبر لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية.

وكان السفير الروسي لدى الصين إيجور مورجولوف، قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس الصيني قبل دعوة للمشاركة في احتفالات موسكو في 9 مايو، كما وجه دعوة مماثلة للرئيس الروسي لحضور الاحتفالات في بكين خلال شهر سبتمبر المقبل.