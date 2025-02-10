الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي يزور الهند لتعزيز العلاقات

يزور الدكتور القس جيري بيلاي الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، الهند لحضور أكبر تجمع مسيحي سنوي في آسيا، بالإضافة إلى الاجتماع مع المجلس الوطني للكنائس في الهند.

وبدأت أجندة" بيلاي" في الهند 8 فبراير، في تشوناكارا، في منطقة كيرالا، مع الاحتفالات بمرور 125 عامًا على إنشاء كنيسة القديس توما مار توما تشوناكارا، وهي أبرشية بارزة داخل كنيسة مالانكارا مار توما السورية. تأسست الكنيسة عام 1900، وكانت بمثابة حجر الزاوية للإيمان والمجتمع لأكثر من قرن.

ثم شارك الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي في مؤتمر مارامون الـ 130، وهو حدث مهم للمسيحيين، ليس فقط من ولاية كيرالا ولكن أيضًا من جميع أنحاء العالم.

عُقد هذا المؤتمر في قرية مارامون، بالقرب من نهر بامبا في ولاية كيرالا، الهند، وتم تنظيمه من قبل كنيسة مار توما السورية في مالابار. وعادة ما يتم ذلك في شهر فبراير ويستمر لمدة أسبوع تقريبًا.

وفي الفترة من 13 إلى 14 فبراير، سيزور بيلاي كوشين للقاء قادة الكنيسة وقيادة المجلس الوطني للكنائس في الهند.

ويرافق بيلاي خلال زيارتها للهند الدكتور ماثيوز جورج تشوناكارا، الأمين العام للمؤتمر المسيحي الآسيوي ومدير لجنة الكنائس للشؤون الدولية التابعة لمجلس الكنائس العالمي؛ والدكتور مانوج كوريان، مدير لجنة الكنائس التابعة لمجلس الكنائس العالمي المعنية بالصحة والشفاء.