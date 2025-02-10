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الإثنين 10 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الجونة يعلن ضم النيجيري جوشوا إيجاجي ضمن "المريكاتو الشتوي"

النيجيري جوشوا إيجاجي
النيجيري جوشوا إيجاجي
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أعلن نادي الجونة ضم النيجيري جوشوا إيجاجي لتدعيم الفريق الاول ضمن انتقالات يناير الشتوية "المريكاتو الشتوي"، وكان سوق الانتقالات الشتوية قد انتهى يوم 8 فبراير.

ولم يكشف نادي الجونة أي تفاصيل التعاقد مع جوشوا إيجاجي.

وكان قد ضم الجونة كلا من مروان محسن وعبد الله ياسين في صفقتي انتقال حر، ومحمد النحاس لاعب إنبي ومحمد العلمي لاعب منتخب السويس.

وبات إيجاجي سادس نيجيري بقائمة الجونة هذا الموسم بعد كل من فيفور أكيم وأوجو صامويل وشامسو كبير وأوبينا أوكورونكو وتايوو أوربيلاي.

ويحتل الجونة المركز السابع عشر وقبل الأخير من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

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