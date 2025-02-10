بسام راضي يستعرض لقاء مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونيسكو مع بابا الفاتيكان بروما

صرح بسام راضى سفير مصر فى روما أن الدكتور خالد العنانى المرشح لمنصب مدير عام منظمة اليونيسكو التقى صباح اليوم مع بابا الفاتيكان فرانسيس حيث قام الدكتور خالد العنانى عرضاً متكاملاً للركائز الرئيسية لرؤيته الانتخابية تجاه منظمة اليونيسكو وأنشطتها ومبادراتها المختلفة، من خلال رؤية متكاملة العناصر لتصور تطوير دورها من اجل الإنسانية جمعاء.

اضاف بسام راضي انه من المنتظر ان يقوم الدكتور بسلسلة من المقابلات مع كبار المسؤولين الايطاليين وعدد من رؤساء اللجان داخل البرلمان الايطالى وكذلك مجلس الشيوخ فضلا عن المراكز المتخصصة فى الآثار والثقافة فى روما لعرض رؤية سيادته تجاه عمل اليونيسكو وقد اكد بسام راضي الدعم الواسع الذي يحظى به ترشيح الدكتور العنانى لمنصب المدير العام، سواء على مستوى جامعة الدول العربية أو على مستوى الاتحاد الإفريقي، ومن جانب دول أخرى من قارات العالم المختلفة .

