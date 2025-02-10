أستاذ علوم سياسية: مصر تقف حائط صد أمام مخططات الاحتلال الخبيثة

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن مصر تمثل خط الدفاع الأول ضد مخططات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن الرد المصري السريع عبر البيانات الرسمية على التصريحات والادعاءات الإسرائيلية يُعد استراتيجية ناجحة تهدف إلى تفنيد الأكاذيب ونقل الحقائق على الأرض بوضوح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين ، أن الدولة المصرية ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو ترحيلهم، مشيرًا إلى أن القاهرة تعمل بجدية على تنسيق المواقف مع الدول العربية استعدادًا لعقد القمة العربية في مصر لمواجهة هذه التحديات.

وأضاف أن مصر تتحرك بخطوات استباقية مدروسة، مستخدمة تكتيكًا استراتيجيًا لنقل رسائل واضحة إلى الأطراف الإقليمية والدولية، بهدف حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد أن التحركات الدبلوماسية والزيارات الدولية المصرية تثير انزعاج الحكومة الإسرائيلية، مما يعكس مدى قوة وتأثير الموقف المصري في التصدي للمخططات الإسرائيلية.