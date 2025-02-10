رمضان 2025.. إلهام شاهين تشيد بالبطولة النسائية في "سيد الناس"

روجت الفنانة إلهام شاهين لـ مسلسل "سيد الناس" المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2025، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

نشرت إلهام شاهين بوستر يجمع بطلات العمل، وعلقت عليه قائلة: "أنا وفريق نساء مسلسل سيد الناس.. كلهن جميلات متألقات، جميعهن يلعبن أجمل أدوارهم في أقوى مباراة تمثيل بقيادة المخرج الرائع محمد سامي.. يارب التوفيق للجميع".

أبطال مسلسل سيد الناس

يشارك في بطولة مسلسل "سيد الناس" كل من، عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، وآخرين من الفنانين، من تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي.