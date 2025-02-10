قطاع الطاقة يصعد بالأسهم الأوربية في التعاملات المبكرة

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا الاثنين 10 فبراير 2025، بدعم من قطاع الطاقة في حين ركزت الأسواق على المخاوف من حرب تجارية كبرى بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة.

وبحسب رويترز صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش، وسجل المؤشر القياسي يوم الجمعة مكاسب أسبوعية للمرة السابعة على التوالي.

رسوم جمركية

وقال ترامب مطلع الأسبوع إنه سيعلن اليوم الاثنين عن رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم، وسيكشف عن رسوم جمركية تفرض انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل غدا الثلاثاء أو يوم الأربعاء.

وتراجع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر المرجعي لمنطقة اليورو، 2.37% بعد تهديدات الرسوم الجمركية الجديدة، وارتفعت أسهم العقارات شديدة التأثر بأسعار الفائدة 0.9% .

وتصدر قطاع شركات النفط والغاز المكاسب، إذ ارتفع المؤشر 1.4%. وصعد المؤشر بدعم من ارتفاع سهم عملاقة النفط بي.بي 6.4% ، بعد استحواذ إليوت إنفستمنت مانجمنت على حصة في الشركة.

وتراجع مؤشر قطاع الموارد الأساسية 0.4% بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم.

وهبط سهم مجموعة جي.تي.تي 5.4% ليهوي إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد استقالة الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية جان بابتيست شويميه.