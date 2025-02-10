إصابة 10 عمال إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي في المنيا

أصيب 10 عمال إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بالطريق الصحراوي الغربي قبل مدخل قرية الريف المصري وتحديدا امام قرية تونا الجبل التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 10 عمال وهم مصطفى حمدي مخيمر ،17 عام موسى عوض أبو العلا، 20 عام، أيمن إكرام جيد، 31عام رماح فولي عزت، 20 عام، حمد عبدالرحمن سليمان ،53 عام، حمدي عبدالحميد أبو الليل ،58 عام، عيد ربيع عليوة، 44 سنة عام، عفيفي محمد مجاهد ،65 عام ، فارس حسن محمد، 22 عام، عبدالكريم شعبان حسن، 58 عام، مصطفى عماد فولي، 14 عام وجميعهم من مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.

تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.