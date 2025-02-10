"ثقافة أسيوط" تواصل الاحتفال بكوكب الشرق.. صور

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، فعاليات ملتقى كوكب الشرق للموسيقى والغناء تحت عنوان "خمسون عاما من الحياة"، الذي يقام على مسرح قصر ثقافة أسيوط، في الفترة من 8 حتى 11 فبراير الحالي.

وجاء ذلك استمرارا لاحتفاء وزارة الثقافة بذكرى خمسين عاما على رحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني للملتقى أمس عرضا لفرقة المنيا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو بليغ حمدي، قدمت به باقة من أروع أغاني أم كلثوم، منها: القلب يعشق كل جميل، إياك نعبد وغيرها. كما قدمت أغنيات أخرى من الزمن الجميل منها يا مسافر وحدك، يا بهجة الروح، بالإضافة إلى كوكتيل وطني وغيرها.

حضر الفعاليات جمال عبد الناصر مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، د. وليد الشهاوي مدير عام الإدارة العامة للموسيقى العربية، معتز عبد الخالق مدير إدارة الفرق، خالد خليل المشرف على فرع ثقافة أسيوط، الفنان جلال أبو الدهب، المايسترو نصر الدين أحمد، والمخرج محمود عيد، القاص والروائي صابر عبد الله، الأديب رأفت عزمي، د. صفاء حمدان مدير قصر ثقافة أسيوط.

الملتقى يُنفذ بإشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي والإدارة العامة للموسيقى العربية، والإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، وفرع ثقافة أسيوط.

وتتواصل الفعاليات اليوم الاثنين 10 فبراير، حيث تقدم فرقة الوادي الجديد للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد فتحي باقة من أغاني الطرب الأصيل لكوكب الشرق أم كلثوم، فيما تختتم الفعاليات غدا الثلاثاء 11 فبراير بعرض فني تقدمه فرقة سوهاج للموسيقى العربية بقيادة المايسترو خالد حبشي.



