إبداعات الرسوم المتحركة في ملتقى شباب المحافظات الحدودية بالمنيا

تتواصل فعاليات الملتقى الثقافي العشرين لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة المنيا تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وبإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، في إطار تكثيف الأنشطة الثقافية والفنية بعاصمة الثقافة المصرية.

وبحضور الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والكاتب أحمد يسري، مدير الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، استمرت فعاليات الورش الفنية للملتقى، والتي تنوعت بين الحرف التراثية والفنون التعبيرية، بمشاركة شباب المحافظات الحدودية.

في ورشة الرسوم المتحركة، قدّم الدكتور محمد ربيع ورشة تدريبية حول تقنيات التحريك، شملت تصميم الشخصيات بأسلوب ثنائي وثلاثي الأبعاد، واختيار شخصيات مستوحاة من البيئة المصرية، مثل العروس والعريس النوبي والسيناوي والبدوي والصعيدي. ونتج عن الورشة فيلم تحريك من الصلصال يتناول قضية فلسطين، حيث تعلم المشاركون كيفية تصميم الشخصيات وتحريكها باستخدام برامج متخصصة. وأبدت موسى إعجابها بالنتاج الفني للورشة، مشيدة باختيار موضوع الفيلم ورسالته الوطنية.

في ورشة المسرح، درب المخرج خالد أبو ضيف المشاركين على أساسيات التمثيل والوقوف على خشبة المسرح، مع التركيز على بناء الفكرة وكتابة النصوص المستوحاة من قضايا الشباب. ونتج عن الورشة عرض مسرحي يجسّد أحلام الشباب وطموحاتهم، مع استعراض التحديات التي يواجهونها في حياتهم اليومية.

الملتقى تقيمه الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي بإشراف جمال عبد الناصر، وفرع ثقافة المنيا، برئاسة رحاب توفيق.

ويستضيف الملتقى 140 شابا وفتاة من المحافظات الحدودية (شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد، مطروح، أسوان) إلى جانب شباب من المناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة، ويضم 11 ورشة حرفية متنوعة إضافة إلى جولات ميدانية لأشهر معالم المنيا، ويهدف إلى تعزيز الوعي الوطني، دعم الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية، وذلك في إطار البرنامج الرئاسي لتنمية المحافظات الحدودية.