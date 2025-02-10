ممثلان يهوديان يحصلان على جوائز أفضل ممثل عن أدوارهم اليهودية

حصل كل من الممثل العالمي آدم برودي وأدريان برودي على جائزة اختيار النقاد لأفضل ممثل عن أدوارهما اليهودية، كما التقط المصورون صورة لهما معا لاول مرة حيث كان يعتقد البعض انهما من نفس العائلة لتشابه اسمهم وديانتهم ولكنهم ليسوا من عائلة واحدة، حصل آدم على جائزة لتجسيده دور حاخام في فيلم "لا أحد يريد هذا"، وفاز أدريان بدور الناجي من الهولوكوست في فيلم "الوحشي".



وحصل الثنائي على جوائزهم في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد السنوي الثلاثين في سانتا مونيكا، كاليفورنيا، وكانت اللقطة التي لاحظها المتابعين ان الممثلين حصلا على جوائزهم عن ادوار يهودية قاموا بها وايضا ديانتهم الحقيقية هي اليهودية، وأيضا قدمت الجائزة لأدم برودي هي راشيل بروسناهان، التي اشتهرت بأداء دور البطولة اليهودية في فيلم "السيدة الرائعة مايزل".

كما فاز أدريان برودي؛ وهو يهودي أيضًا بجائزة أفضل ممثل في فيلم درامي عن تجسيده لشخصية أحد الناجين من الهولوكوست والمهندس المعماري في فيلم "الوحشي".

كما فاز أدريان برودي مؤخرًا بجائزة جولدن جلوب عن أدائه لنفس الفيلم.

وكان قد حقق مسلسل "لا أحد يريد هذا" نجاحًا فوريا عند عرضه في سبتمبر، حيث اجتذب عددا من المشاهدين تجاوز كل الحدود الديموغرافية وأثار مجموعة واسعة من ردود الفعل، ومن المقرر أن يبدأ المسلسل تصوير موسم ثان في وقت مبكر من هذا العام.

وكان آدم برودي وزوجته لايتون ميستر، فقدا منزلها في حريق باليساديس الشهر الماضي في لوس أنجلوس ضمن المشاهير الذين خسروا أنازلهم.