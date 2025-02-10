"تعليم الساحل" توجه بسرعة تسليم الكتب المدرسية للطلاب

أجري الدكتور أنور إبراهيم، مدير عام إدارة الساحل التعليمية، صباح اليوم، زيارة تفقدية إلى مدرسة روض الفرج الإعدادية بنات، وكان في استقباله مدير المدرسة، حيث قام بتفقد سير اليوم الدراسي.

وجاءت الجولة التفقدية في إطار حرص إدارة الساحل التعليمية على متابعة سير العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب.

تسليم الكتب المدرسية

وخلال الزيارة، أكد أنور إبراهيم، ضرورة سرعة تسليم الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للطلاب، مشددًا على أهمية انتظام العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية.

كما قام بمتابعة التقييمات الأسبوعية للطلاب، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمواعيد التقييمات لضمان قياس مستوى التحصيل الدراسي بشكل دقيق.

الأنشطة التعليمية

وأشار مدير تعليم الساحل إلى أهمية متابعة أداء المعلمين وتنفيذ الأنشطة التعليمية المقررة في المناهج الدراسية، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالأنشطة التربوية التي تساعد في تطوير مهارات الطلاب. وأكد أن المتابعات المستمرة هي جزء أساسي من خطة الإدارة لضمان تحسين جودة التعليم.

كما أوضح إبراهيم أهمية تفعيل البرامج العلاجية للطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي في بعض المواد الدراسية، مع الحرص على تفعيل جميع الأنشطة التي تساهم في تنمية مهارات الطلاب بشكل متكامل.