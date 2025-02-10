مصر تعلن تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي دوليًا خلال قمة باريس

شارك د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات المصري، في الاجتماع الوزاري التنسيقي للشراكة الدولية للذكاء الاصطناعي (GPAI) على هامش قمة الذكاء الاصطناعي بباريس، مؤكدًا التزام مصر بدور فاعل في صياغة سياسات الذكاء الاصطناعي العالمية.

وأوضح طلعت أن مصر أطلقت الإصدار الثاني من استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي ترتكز على ستة محاور تشمل: الحوكمة الأخلاقية، وإدارة البيانات الآمنة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم الابتكار، وتنمية المهارات، وتعزيز الأمن السيبراني.

جاء ذلك خلال كلمته بالاجتماع الذي ضم وزراء وممثلي منظمات دولية، حيث أكد حرص مصر على التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي (OECD) والاتحاد الأفريقي لمواجهة تحديات التحيز الخوارزمي وشفافية الأنظمة، مع التركيز على تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل عبر برامج تدريبية متخصصة.

ودعا الوزير إلى مضاعفة الاستثمارات في الابتكار وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية كالصحة والزراعة، مُعربًا عن تطلع مصر لتعزيز التعاون خلال مؤتمر GPAI المُزمع في سلوفاكيا.

ويذكر أن زيارة طلعت لباريس تشمل لقاءات مع مسؤولي شركات فرنسية ودولية لبحث فرص الاستثمار التكنولوجي، وذلك نيابة عن الرئيس السيسي في قمة دولية تجمع قادة العالم لبحث مستقبل الذكاء الاصطناعي.