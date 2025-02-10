دار الكتب والوثائق القومية تحتفي بـ"عمنا"..صلاح جاهين

تقدم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، باسم الفنان الكبير صلاح جاهين تحت عنوان (عمنا ... صلاح جاهين) يوم ۱۹ فبراير ۲۰۲۵، برنامجًا حافلًا تشارك فيه الإدارة المركزية لدار الكتب والإدارة المركزية للمراكز العلمية بالدار.

وتقدم المراكز العلمية بالدار عددًا من الأنشطة المتنوعة؛ حيث ينظم مركز توثيق وبحوث أدب الطفل ورشة عمل فنية للأطفال بعنوان "رسوم عمنا صلاح جاهين"، كما تقام ورشة إلقاء للأطفال بعنوان "من أشعار عمنا صلاح جاهين".

ويعيد المركز عرض بعض أغاني الأطفال من تأليف صلاح جاهين عبر قناة مركز توثيق وبحوث أدب الطفل على موقع يوتيوب.

بينما يتم نشر سيرة ذاتية مختصرة لعمنا صلاح جاهين يوم الجمعة ٢١ فبراير ضمن نشاط إلكتروني موجه للأطفال باسم "كل يوم جمعة" ينشر عبر صفحة مركز مركز توثيق وبحوث أدب الطفل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويعد مركز الخدمات الببليوجرافية، ثبت ببليوجرافي بعنوان "صلاح جاهين في عيون دار الكتب"، يتضمن بيانات جميع ما كتبه، وما كتب عنه بالدوريات في ضوء المتاح بيانه من مقتنيات دار الكتب، قد تستطيع نشره إلكترونيا أو ورقيا يوم الحدث، على غرار سابقة مشاركة المركز في الاحتفال بمرور ۱۰۰ عام على مولد الدكتور ثروت عكاشة ومرور ٤٠ عاما على رحيل الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور.

ومن جانبها تقيم الإدارة المركزية لدار الكتب معرضا لمستنسخات من أعمال جاهين المنشورة في الدوريات وما كتب عنه وتضم المستنسخات على سبيل المثال لا الحصر: رباعيات صلاح جاهين في لوحات، رباعيات صلاح جاهين بين الفلسفة و اللغة والعرض، ومقالات للكاتب الساخر محمود السعدني، والشاعر عبد الرحمن الأبنودي، والإعلامي محمود سعد وغيرهم حول عبقرية صلاح جاهين و دوره في الحياة الثقافية المصرية.



