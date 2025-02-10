ماتت أثناء الولادة.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة إنجي مراد

رحلت الفنانة السورية الشابة إنجي مراد، عن عالمنا إثر مرض رئوي، وذلك بعد وضعها مولودها الثاني، وأعلنت خبر الوفاة والدتها، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع “فيس بوك”.

ترحمولي على بنتي.. والدة إنجي مراد تعلن خبر الوفاة

كتبت والدة إنجي مراد عبر حسابها الرسمي بموقع “فيس بوك”: "ترحمولي على بنتي وتصدقولي عن روحها، الله يسامحك ويغفر لكِ، ويكون معك يا إنجي، يا ملاك. متِّي وإنتي عم تولدي، أنتي ملاك، أنتي على الجنة رحلتي عند الأرحم، تركتي هالدنيا ورحتي، الله يرحمك، الله يغفرلك ويسامحك، ويجعلك من أهل الجنة، سبقتيني يا ماما، ما شبعت منك، سامحيني لأنك كنت تشتاقيلي، الله يرحمك، الله يرحمك، مسامحتك".

وتابعت: “الله يرحمك، ترحمولي على الملاك، الله يرحمكِ، ذهبت إلى الجنة، اللي بتولد وبتتعذب عذابك بالجنة يا أمي، من أربعين يوم شفت كل شيء، شفت مرضك وموتك، الله يرحمكِ، ويجعلك شفيعة لكل حد فينا، كتير عندي إيمان برب السماء وحكمتك يا الله، الدنيا كلها دعتلك، وصلتلك، ولسه عم يدعولك ويصلولك راحت ذنوبك، راحت سامحينا والكل يسامحها، ربي يغفرلك ويسامحك ويكون عذابك هو راحة لروحك الله يسامحك يا ملاك يا إنجي يا روحي، راحت سعادة البيت معك”.

من هي إنجي مراد وما رسالتها الأخيرة ؟

نشرت الفنانة السورية إنجي مراد رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي بموقع “فيس بوك” قبل وفاتها بأيام قليلة، قائلة: ""أنا عم أحتضر.. سامحوني"، ولدت إنجي مراد، 13 نوفمبر عام 1992 بمدينة دمشق، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في عدد من الاعمال الدرامية السورية، أبرزها: "ببساطة"، و"الحرملك"، و"أهل الوفا"، و"عطر الشام".

زوج إنجي مراد يوجه رسالة مؤثرة بعد رحيلها

وكتب زوج الفنانة السورية إنجي مراد رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي بموقع “فيس بوك” قائلا: "الحمد لله، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرًا منها، بقلب مليان وجع وحزن، أنعى زوجتي وحبيبتي ومدللتي وشريكة عمري، اللي راحت وتركتني مكسور القلب، روحتي وتركتيلي فراغ ما إلو نهاية، بس بعزي نفسي إنك صرتي بعين الرحمن وبرحمته، الله يرحمك ويجمعني فيكي في جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".