“تعليم الوادي الجديد” توجه باتخاذ الإجراءات القانونية حال تجاوز نسب الغياب

حضر سامي فضل، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، في زيارة مفاجئة، طابور الصباح بمدرسة السادات الثانوية بمدينة الخارجة صباح اليوم، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية.

وخلال الزيارة، استمع “فضل” إلى فقرات الإذاعة المدرسية التي تضمنت مجموعة من المعلومات التربوية الهادفة، حيث شدد على أهمية المتابعة اليومية لحضور الطلاب واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة تجاوز نسب الغياب المقررة.

وأثنى مدير تعليم المحافظة على الانضباط الذي شهدته المدرسة، مشيدًا بتعاون العاملين بها لتحقيق خدمة تعليمية متميزة لطلاب المدرسة.

كما وجه مدير تعليم الوادي الجديد بضرورة التزام الطلاب بجميع الضوابط والتعليمات، والحفاظ على المظهر اللائق الذي يعكس قيمة المدرسة.

مسابقة أوائل الطلبة بالوادي الجديد

في سياق آخر، أكد سامى فضل، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن 5 مدارس ثانوية ستشارك في تصفيات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2024-2025.

وأشار سامى أمس إلى أنه تم الاستعداد والترتيب لإقامة التصفيات يوم الإثنين 10 فبراير في المركز الاستكشافي للعلوم بمدينة الخارجة.

وتشارك في التصفيات المدارس الفائزة بالمركز الأول على مستوى إداراتها التعليمية، وهي:

مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بالخارجة

مدرسة القصر الثانوية المشتركة بالداخلة

مدرسة بلاط الثانوية المشتركة

مدرسة الفرافرة الثانوية المشتركة

مدرسة باريس الثانوية المشتركة

وأعرب عن أطيب تمنياته لجميع المشاركين بالتوفيق والنجاح.