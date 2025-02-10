"القاهرة الإخبارية": عودة مستشفيات غزة للعمل بعد دخول الوقود من مصر

أكد بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، استمرار دخول المساعدات الإنسانية من مصر عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن الشاحنات تتحرك على طريق صلاح الدين الذي يربط محافظات القطاع ببعضها البعض.

وأضاف «جبر»، في رسالة له لفضائية القاهرة الإخبارية اليوم الاثنين: «مرت حتى الآن عشرات الشاحنات على طريق صلاح الدين، والتي تحمل أنواعا مختلفة من المساعدات الغذائية والصحية والمياه بخلاف شاحنات الوقود والغاز»، موضحا أن هذه الشاحنات تشكل شريان الحياة للفلسطينيين الممتد من جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة الذي عاني ويلات الحرب والعدوان الإسرائيلي على مدار 15 شهرا.

وأفاد، بخروج دفعة جديدة من المرضى تجاه مستشفيات جمهورية مصر العربية من أجل تلقي العلاج، نظرا لكونهم حالات حرجة لا يتوافر لهم إمكانيات كافية لعلاجهم في القطاع بسبب انهيار المنظومة الصحية والاستهداف المتعمد للمستشفيات خلال فترة العدوان الإسرائيلي على القطاع، إذ تم فقد حوالي 34 مستشفى دمرتها قوات الاحتلال بالكامل وأخرجتها عن العمل.

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، إلى عودة مستشفيات قطاع غزة إلى العمل بعد دخول الوقود من مصر.