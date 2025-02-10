زاهي حواس يحكي تفاصيل لقائه مع مستر بيست

قال عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" أنه قبل لقائه مع مستر بيست اشترط عليه انه من الممكن الظهور معه في هذا البرنامج، بشرط أن يؤكد للعالم أجمع أن المصريين هم بناة الأهرام، وخاصة أن متابعينه علي منصات وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من ٦٠٠ مليون متابع جميعهم أقل من ٢٠ عام ومن أعمار مختلفه أيضا.

وأكد "حواس" اصطحبته معي عند أبو الهول ونزلنا النفق الموجود خلف التمثال، وأكدنا للعالم أن النفق الموجود يرجع عمره إلى ٥٠٠ عام قبل الميلاد. ثم ذهبنا إلى مقابر العمال بناة الأهرام وحفرنا عن هيكل عظمي لاقول له أن المصريين هم بناة الأهرام.

وأوضح "حواس" أن أخطر مغامرة مع "مستر بيست" كانت فوق الحجرات الخمس، وكان الصعود صعب جدا، وكشفت له عن ٢ من أسماء لعمال تم الكشف عنهم، بالإضافة إلى قراءة العام ١٣ من حكم الملك خوفو. وهذا يؤكد أن كل ما يقال عن الأهرامات من أكاذيب هي خرافات وأن المصريين هم بناة الأهرامات.

وأشار "حواس" من دواعي سروري أن هذا الفديو تجاوز ٦٠ مليون مشاهدة حتي الآن في كل أنحاء العالم مؤكدا أن هذا البرنامج من أهم البرامج التي تبين حقيقة الآثار المصرية وما يشاع عن الأهرامات وأفضل دعاية للسياحة المصرية.