الصلح خير.. عبد العزيز مخيون يدفع دية شاب قتله ابنه بالخطأ في البحيرة

شهدت قرية القناوية التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، عقد جلسة صلح بين عائلتي مخيون ويعقوب وتقديم دية القتل الخطأ بحادث اصطدام نجل الفنان عبد العزيز مخيون لشاب بمدخل القرية، أسفر عن وفاة شخص وإصابة إثنين آخرين.

وشهد جلسة الصلح بين العائلتين حضور الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السابق والفنان عبد العزيز مخيون وعدد كبير من أهالي قرية القناوية بمركز أبو حمص.



وقام مخيون خلال جلسة الصلح، بدفع دية القتل الخطأ، وتقديم وجاب العزاء في لعائلة الفقيد، داعيا أن يمنح الصبر والسلوان لأهالي الفقيد وذويهم، خاصة والديه.



حبس نجل الفنان عبد العزيز مخيون 15 يومًا

وكان قاضي المعارضات بمحكمة أبو حمص الجزئية في البحيرة، قد قرر يوم الإثنين الماضي تجديد حبس صلاح الدين مخيون نجل الفنان الكبير عبدالعزيز مخيون، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد له في المواعيد القانونية وذلك على خلفية قيامه بالتسبب فى مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، صدمهم بسيارته الخاصة على الطريق الزراعي ( القاهرة - الإسكندرية)، الزراعى بمدخل قرية القناوية بدائرة مركز شرطة أبو حمص.

إحالة نجل عبد العزيز مخيون للطب الشرعي

وجدير بالذكر، أن نيابة أبو حمص الجزئية عقب الحادث قررت إحالة نجل الفنان عبد العزيز مخيون، للطب الشرعى لإجراء تحليل المواد المخدرة، وتم اخذ العينة من المتهم، وذلك على خلفية قيامه بالتسبب فى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بإصابات بالغة الخطورة، أثناء القيادة لسيارته الخاصة على الطريق الزراعي بمدخل قرية القناوية بدائرة مركز شرطة أبو حمص، وجاءت العينة إيجابية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بمركز أبوحمص برئاسة أحمد هانى وكيل النائب العام تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، أن المتهم كان يقود السيارة رقم" ب ه‍ و 4765" بسرعة شديدة ، الأمر الذي أدى إلى مصرع " لؤي محمد وصفي يعقوب"، مواليد 1991، ومقيم بقرية القناوية بأبوحمص.

وكما أسفر الحادث عن إصابة كلًا من: " أحمد حامد الطويل"،" تامر فرحات عبدالصمد" ومقيمين بقرية الجرن التابعة لدائرة أبو حمص وتم حجز المصابين بمستشفى دمنهور التعليمى، لتلقى العلاج اللازم.

وكما كشف التحقيقات التى تجريها نيابة مركز أبو حمص فى المحضر رقم 2215 لسنة 2025 جنح أبو حمص، والمتهم فيها " صلاح الدين"، 23 عامًا، أن الحادث تسبب فى اتلاف العديد من السيارات، والدرجات البخارية، التى تصادف وجودها أثناء وقوع الحادث، وكذلك اتلاف محل موجود بجانب الطريق الزراعى.

وعقب الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة ، قرر أحمد هاني وكيل النائب العام بنيابة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكذلك التصريح بدفن جثمان المتوفى مع عرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل المواد المخدرة، مع التحفظ على السيارة.