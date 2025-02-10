اللجنة الإعلامية لمخيم جنين: نعاني من نقص حاد في المواد الغذائية واحتياجات الأطفال

أفادت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين، بأن هناك 49 شهيدًا في الضفة الغربية منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية بينهم 25 في جنين، مشيرًا إلى أن الاحتلال أجبر 3200 عائلة فلسطينية تشمل 20 ألف مواطن على النزوح من المخيم مما زاد معاناة السكان.

وأضافت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن المخيم يعاني انقطاعًا تامًا للمياه والكهرباء ونقصًا حادًا في المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية للأطفال، موضحًا أن هناك توقف للمدارس والخدمات الصحية وتعرض نحو 180 منزلًا ومنشأة لأضرار متفاوتة بين تدمير كلي وجزئي.

وأوضحت، أن هناك 4 مستشفيات تواجه أزمة حادة بعدم توفر المياه مما يزيد صعوبة تقديم الخدمات الصحية، مؤكدة أن 35 % من سكان المدينة يعانون عدم توفر المياه مما يفاقم الأزمة الإنسانية .