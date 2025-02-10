محافظ الجيزة يتابع سير وانتظام العملية التعليمية بمدارس أبو النمرس والدقي والعجوزة

تفقد محافظ الجيزة اليوم الاثنين سير وانتظام العملية التعليمية في ثاني أيام الفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2025 .

وشملت جولة المحافظ مدارس شبرامنت الإعدادية بنات، شبرامنت الإعدادية بنين، جمال عبد الناصر الإعدادية، جمال عبد الناصر الثانوية، العجوزة الإعدادية الثانوية بنات، الأورمان طنطا الإعدادية الثانوية بنات.

وتفقد المحافظ الفصول التعليمية و انتظام الحضور للطلبة والمدرسين ونسب الغياب بالفصول واطمأن على تحقيق المناخ الآمن والصحي والذي يضمن سير العملية الدراسية في هدوء و يسر.

وخلال جولته، حرص المحافظ على التأكد من الطلاب على استلام الكتب الدراسية بالكامل وأي معوقات تواجههم للعمل على حلها .

وأكد المهندس عادل النجار على أهمية تكثيف الأنشطة التربوية ، التي تسهم في إثراء الجوانب الثقافية و المعرفية للطلاب ، وتوفير بيئة تعليمية محفزة، من أجل مواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية حرصٱ على تحقيق مستقبل أفضل لأبناء المحافظة.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بالتعاون الكامل مع مدراء الإدارات التعليمية ومنع وجود اي إشغالات او مصادر للضوضاء بمحيط المدارس.

وقد شدد محافظ الجيزة على أهمية الالتزام بالنظافة العامة والانضباط الإداري والتعليمي في جميع المدارس.

ورافق المحافظ خلال جولته السادة ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بمحافظة الجيزة و محمد مرعي السكرتير العام المساعد و سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وهشام عطية رئيس فرع الابنية التعليمية بالجيزة ورؤساء مركز أبو النمرس وأحياء الدقي والعجوزة .