محافظ أسوان يوجه بسرعة الانتهاء من معارض "أهلاً رمضان" وافتتاحها الأسبوع المقبل

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى للتجهيز لإفتتاح سلسلة معارض "أهلاً رمضان" بمختلف المراكز والمدن بتخفيضات تصل إلى 30 % لبيع السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية من اللحوم بسعر 300 جنيه للكيلو، وأيضاً الدواجن ، فضلاً عن الخضروات والفاكهة والبقوليات والياميش ، وكذا الـ7 سلع أساسية المدرجة طبقاً لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم ، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحاربة الغلاء وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل .

محافظ أسوان يترأس الإجتماع التنسيقى للتجهيز لإفتتاح سلسلة معارض " أهلاً رمضان "

إفتتاح معارض "أهلاً رمضان" بشكل متتالى بدءاً من الأسبوع المقبل

وأثناء الإجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن ، ومديرى التموين والغرفة التجارية وميناء السد العالى شرق، كلف الدكتور إسماعيل كمال كافة الجهات لسرعة الإنتهاء من تجهيز المنافذ ليتم إفتتاح معارض " أهلاً رمضان " بشكل متتالى بدءاً من الأسبوع القادم بمدن أسوان ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو، مع تجهيز أماكن لإفتتاح نفس النموذج من المعارض بمدن السباعية والبصيلية والرديسية وكلابشة .

وأوضح محافظ أسوان، أنه يشارك فى توفير السلع بهذه المعارض القطاع الحكومى والخاص لخلق روح التنافس التى تصب فى صالح المواطن الأسوانى من خلال توفير السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة أقل من مصيلاتها بالسوق المحلى مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية ودعماً للأسر الأكثر إحتياجاً بمختلف أنحاء المحافظة .

وتجدر الإشارة إلى أن الأماكن المخصصة لبيع منتجات وسلع " أهلاً رمضان " فى نطاق مركز ومدينة أسوان تضم 7 أماكن هى فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالشيخ هارون والعقاد وأطلس ، فضلاً عن المعارض الجديدة الجارى تجهيزها بشارع المطار ، والآخر بحى اللوتس " الإسكان المميز "، بالإضافة إلى معارض مبادرات المجتمع المدنى والأحزاب بالسيل والمحمودية .

فيما تتوافر السلع بمركز ومدينة كوم أمبو فى 4 أماكن تضم المعرض الدائم بوسط المدينة، وأيضاً المعرض الدائم بسور مصنع السكر، والمعرض الجارى تجهيزة بمنطقة البيارة، وكذا فرع الشركة المصرية بوسط المدينة، بينما تتوفر سلع " أهلاً رمضان " فى مركز ومدينة إدفو داخل 4 أماكن تشمل المعرض الدائم بشارع 23 يوليو ، وفرع الشركة المصرية ، و 2 موقع جارى تجهيز المعرض بهما بالمدينة، وفى مركز ومدينة نصر النوبة تضم 3 أماكن هى المعرض الدائم بجوار مكتب التموين بشارع عمدا، و 2 فرع للشركة المصرية بقرية توشكى غرب، والآخر بجوار مكتب بريد نصر، وفى مركز دراو يوجد المعرض الدائم بوسط المدينة، وفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة.

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