وزير التعليم يتفقد انتظام سير العمل بمدارس الشرقية

تفقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، عددا من المدارس بمحافظة الشرقية؛ لمتابعة انضباط حسن سير العملية التعليمية، ومتابعة تنفيذ القرارات والتعليمات التي وضعتها الوزارة لانتظام وانضباط سير الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

واستهل الوزير زيارته بتفقد مدرسة "عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي"، التابعة لإدارة القُرين التعليمية بمحافظة الشرقية، والتى يبلغ إجمالى عدد الطلاب بها (١٢٣٢) طالب وطالبة، وتضم مراحل رياض الأطفال، والابتدائية، والإعدادية.

وحضر الوزير طابور الصباح، واستمع إلى فقرات الإذاعة المدرسية، وتحية العلم، كما حضر الوزير طابور مرحلة رياض الأطفال.

وتفقد الوزير عددا من فصول المدرسة، وحرص على متابعة المستوى العلمى للطلاب، كما اجري حورًا مع الطلاب والطالبات حول مدى انتظامهم بالمدرسة، وشرح المعلمين لهم، موجهًا بالالتزام والانتظام فى الحضور للاستفادة والتحصيل العلمى، مع الجد والاجتهاد في التحصيل الدراسي.

كما حرص الوزير على متابعة مستوى التجهيزات بالمدرسة للفصل الدراسي الثانى، والاستماع إلى آراء المعلمين والطلاب حول التحديات التي تواجههم، مؤكدًا على حرص الوزارة على توفير الدعم اللازم، من أجل تقديم تعليم متميز، وتعزيز جهود العملية التعليمية في المحافظة.

وعقب ذلك، توجه الوزير إلى مدرسة "عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي" التابعة لإدارة الصالحية الجديدة والتى يبلغ عدد طلابها (١٤٤٩) طالب وطالبة.

وتفقد الوزير معمل العلوم أثناء شرح درس مادة العلوم للصف الخامس الابتدائي، واطلع الوزير على كراسات الحصة، ودفتر تحضير المعلمة، ودفتر الغياب.

كما تفقد الوزير أحد فصول الصف الرابع الابتدائي، أثناء شرح مادة الرياضيات، وأشاد الوزير بدور معلمة الرياضيات واهتمامها بالشرح وكراسات الحصة والتدريبات.

وتوجه الوزير إلى مدرسة "السواركة للتعليم الأساسي" التابعة لإدارة الصالحية الجديدة، بقرية السواركة والتى يبلغ إجمالى عدد الطلاب بها (٩٠٠) طالب وطالبة، حيث تفقد الوزير عددا من فصول المدرسة، وحرص على متابعة مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة.

وشدد الوزير على ضرورة انتظام حضور المعلمين، والتركيز على معالجة مستوى الطلاب ضعاف القراءة والكتابة وإعداد برامج علاجية لتحسين مستواهم.