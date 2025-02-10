"بدوي": اختيار شركتى "بى بى" البريطانية و"XRG" الإماراتية لمصر لبدء شراكتهما بالغاز الطبيعي دليلًا على جاذبية المناخ

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن اختيار شركتى "بى بى" البريطانية و"XRG" الإماراتية لمصر لبدء شراكتهم فى مجال الغاز الطبيعي يعد دليلا قوياً على جاذبية المناخ الاستثمارى لقطاع البترول المصرى، مشيراً إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تقدم الدعم الكامل للشركات الأجنبية العاملة فى مجالات البترول والغاز والتعدين.

وجاء ذلك خلال لقاء المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ناصر اليافعي رئيس شركة أركيوس المشتركة بين بى بى البريطانية و XRG الإماراتية فى مصر حيث تم بحث أنشطة الشركة فى مناطق امتيازها فى مصر والفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع الغاز فى ظل رغبة قوية من الشركة لتحويل مصر لنقطة انطلاق لأنشتطها بمنطقة شرق المتوسط.



وأضاف الوزير أن مفتاح تحقيق قصص النجاح هو العمل التكاملى والشراكات الاستراتيجية وأن مصر تعمل على توسعة التعاون الإقليمى فى مجال البترول والغاز لتحقيق الأهداف المشتركة لإطلاق امكانات منطقة شرق المتوسط، ولفت بدوى إلى جهود الحكومة المصرية لتنويع مزيج الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه بهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية فى تحقيق أهداف القيمة المضافة وأن قطاع البترول يعمل فى عدة اتجاهات لتوفير حوافز جاذبة للاستثمارات البترولية.

ومن جانبه أكد رئيس شركة أركيوس أن قطاع البترول و الغاز المصرى يمتلك فرص استثمارية جاذبة وأن الشركة تسعى لتوسعة أنشطتها فى مصر واعتبارها نقطة انطلاق لها فى منطقة شرق المتوسط، وتعزز العلاقات بين مصر والإمارات ، وأعرب عن تطلعه للمشاركة فى فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبس ٢٠٢٥ والذى أكد على أهمية جلساته التى تتناول التحديات التى تواجه صناعة البترول وتعمل على إيجاد حلول فاعلة لها، وأشار إلى أن شركة XRG، الشركة الاستثمارية المتخصصه في مجالي الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات والتابعة لشركة أدنوك الإماراتية ستشارك فى فعاليات المؤتمر.