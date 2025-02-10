مدير إدارة غرب المحلة تتابع انتظام سير العملية التعليمية في المدارس

تفقدت منى السيد عطا، مدير عام إدارة غرب المحلة التعليمية، اليوم الإثنين، انتظام سير العملية التعليمية في عدد من المدارس.

وتأتي الجولة التفقدية تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، وبتوجيهات اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

جولة تفقدية بمدارس غرب المحلة

شملت الجولة التفقدية زيارة مدرسة طلعت حرب الثانوية بنين، ومدرسة عمر بن عبد العزيز الإعدادية بنين، ومدرسة ناصر الابتدائية المشتركة، حيث قامت عطا بالتأكد من سير الدراسة بشكل منتظم في جميع المدارس، والتقت بالطلاب والمعلمين للتأكد من استقرار العملية التعليمية وجودتها.

كما تم متابعة تنفيذ الأنشطة المدرسية والبرامج التعليمية المختلفة داخل الفصول، حيث شددت منى عطا على ضرورة توفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب، وأكدت أهمية الالتزام بالمواعيد الدراسية وحسن استغلال الوقت داخل الفصول.

وأضافت أن إدارة غرب المحلة التعليمية ستواصل عملها على تقديم الدعم اللازم للمدارس وتوفير جميع الإمكانات التي تساهم في تحسين جودة التعليم.

وأشادت بالمجهودات المبذولة من قبل إدارة المدارس والمعلمين في تنفيذ الأنشطة التربوية والتعليمية، مؤكدًا أهمية التحسين المستمر لضمان تقديم تعليم متميز وفعال.