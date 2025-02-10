"تعليم الفيوم" توجه بتفعيل البرنامج العلاجي الفوري للطلاب ضعاف المستوى

أجري خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، جولة ميدانية صباح اليوم لعدد من مدارس إدارة طامية التعليمية، في إطار متابعة انتظام سير العملية التعليمية في مدارس الفيوم.

بدأت الجولة بحضور طابور الصباح وتحية العلم في مدرسة عمر بن الخطاب بطامية، حيث قدم قبيصي التهنئة لطلاب المدرسة بمناسبة بداية الفصل الدراسي الثاني للعام 2025م.

تفقد وكيل تعليم الفيوم الفصول الدراسية، حيث حضر حصة لغة عربية للصف الثاني الابتدائي وحصة أخرى للصف السادس الابتدائي.

جولة تفقدية بمدارس الفيوم

خلال الزيارة، أجرى وكيل الوزارة نقاشًا مباشرًا مع الطلاب لتقييم مستوى أدائهم في القراءة والكتابة، مؤكدًا ضرورة تفعيل البرنامج العلاجي الفوري لمعالجة الطلاب الضعاف في هاتين المهارتين.

واصل قبيصي جولته التفقدية إلى مدرسة طامية الزراعية، حيث زار عددًا من الأقسام المهمة في المدرسة مثل قسم النجارة، والمخبز البلدي، والإنتاج الحيواني، وقسم الخضر والصناعات الغذائية. وأشاد بكفاءة الطلاب في تنفيذ الأعمال اليدوية والمنتجات التي تتم في هذه الأقسام، مثنيًا على الجهود المتميزة التي تبذل في قسم الخضر والصناعات الغذائية والمخبز البلدي.

وفي ختام جولته، شدد وكيل الوزارة على أهمية الحفاظ على نظافة المدرسة والفصول الدراسية، مع التركيز على تعزيز الجانب العملي لدى الطلاب بما يتماشى مع متطلبات التعليم الفني والزراعي.

دمج تكنولوجيا التعليم في مدارس التعليم المجتمعي

كما تابع قبيصي البرنامج التدريبي "دمج تكنولوجيا التعليم في مدارس التعليم المجتمعي" الذي يتم بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم ومنظمة اليونيسيف.

وقد تم تدريب 22 مدرسة مجتمعية بمشاركة 44 معلمة من مدارس التعليم المجتمعي في قسم التدريب بإدارة طامية التعليمية، بحضور المدربة إسراء عادل عبد المجيد.

يهدف التدريب إلى فهم شامل لنموذج التناوب بين المحطات وتعليم المعلمات كيفية تنفيذ هذا النموذج واستخدام بنك المعرفة المصري (EKB) والموارد التعليمية المفتوحة (OERs).

تأتي هذه الزيارة ضمن الجولات الميدانية التي ينفذها وكيل الوزارة لضمان انضباط العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مثالية للطلاب.