أهالي بنها يشيعون جثمان شهيد لقمة العيش بالسعودية (صور)

شيع المئات من أهالي مدينة بنها بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، جثمان الشاب محمود أشرف شهيد الغربة ولقمة العيش، ودفنه بمقابر العائلة بالشموت، الذي توفي صعقا بالكهرباء بعد عودته من صلاة العصر أثناء وجوده في العمل بمطعم شهير بالسعودية.

وسادت حالة من الحزن الشديد بالقرية، حيث شارك المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة صلاة الجنازة وتشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر الأسرة، وعقب دفن الجثمان أصطف أهالي المتوفي لتلقي عزاء المشيعين، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وكان الشاب محمود أشرف شهيد الغربة ولقمة العيش في الثالثة والعشرين من عمره، كان يحلم بتحقيق مستقبل أفضل لعائلته في السعودية.

نشأ في قرية الإصلاح الزراعي عزبة البرنس التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، وقرر السفر إلى المملكة بحثًا عن فرصة عمل لتحسين وضعه المالي، ولم يكن يعلم أن هذه الرحلة ستكون الوداع الأخير لأهله وأصدقائه.

البداية عندما وصل محمود إلى السعودية منذ 5 أشهر وبدأ البحث عن عمل حتى تمكن من الحصول على وظيفة في محل شهير بالسعودية وله أفرع كثيرة في مصر ، بدأت رحلة العمل الشاقة التي تتضمن الاستيقاظ المبكر كل يوم، محاولًا تأمين لقمة عيشه رغم التعب والمشقة.

أثناء عمله يوم الثلاثاء الماضي، تعرض محمود لصعق كهربائي شديد بعد عودته من صلاة العصر، وكان محمود قام بإبلاغ المسؤولين عن الصيانة في المحل أكثر من مرة على العطل في أحد الثلاجات، حيث سقط محمود على الأرض فاقدًا حياته أمام أعين أصدقائه.

وذكر أحد أصدقاء الضحية تفاصيل اللحظات الأخيرة لحياة محمود، مؤكدًا أن محمود الابن الوحيد على فتاتان وهو أكبرهم وكان شابًا مكافحًا ومواظبًا على الصلاة وكان محبوبا من اهل قريته من داخلها وخارجها.

واضاف على الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، واستخراج شهادة وفاة المجني عليه، واستصدار قرار الإفراج عن الجثمان وإعداد تصريح شحنهما، وطالب القنصلية والمصريين في الخارج على متابعة التحقيقات الخاصة بالواقعة حفاظًا على حقوق المجني عليه.

تشييع جثمان الشاب

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