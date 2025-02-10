نتنياهو يمثل أمام المحكمة للتحقيق معه في تهم فساد

مثَل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، للرد على تهم الفساد الموجهة ضده.

وقال "نتنياهو" خلال المحاكمة: "جئت لأنني أريد المضي قدمًا في التحقيقات رغم أنني أجريت عملية جراحية منذ أقل من شهر، وكان من المفروض أن تستغرق عملية التعافي الطبيعية ستة أسابيع، وفي حالتي، لم يحدث هذا التعافي نتيجة طوفان من الاحتياجات، المتعلقة بالإفراج عن المحتجزين في غزة والأمور التي حدثت في لبنان وأماكن أخرى".

وتأتي محاكمة نتنياهو عقب اتهامه في آلاف القضايا، بعد نحو أسبوعين لم يمثل فيهما أمام المحكمة

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000" الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر 2019.