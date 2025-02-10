غدًا.. انطلاق المؤتمر التاسع عشر للباثولوجيا الإكلينيكية بطب عين شمس

تنطلق غدًا الثلاثاء، فعاليات المؤتمر التاسع عشر لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة عين شمس، تحت رعاية د. محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، ود. علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، ود. ياسر زيتون، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية.

ويحمل المؤتمر عنوان “ما خلف المشهد في تطور وتحديث المعامل”، ويشارك فيه نخبة من خبراء التحاليل الطبية من مختلف الجامعات المصرية.

وستُعرض محاضرات علمية حول أحدث الاختبارات والأجهزة الطبية والأبحاث المتطورة في مجال التحاليل الطبية، بهدف تحسين سرعة التشخيص ومتابعة استجابة المرضى للعلاج.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز دقة وكفاءة الخدمات الطبية في مصر.