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الإثنين 10 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

غدًا.. انطلاق المؤتمر التاسع عشر للباثولوجيا الإكلينيكية بطب عين شمس

مؤتمر الباثولوجيا
مؤتمر الباثولوجيا الإكلينيكية طب عين شمس
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تنطلق غدًا الثلاثاء، فعاليات المؤتمر التاسع عشر لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة عين شمس، تحت رعاية د. محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، ود. علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، ود. ياسر زيتون، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية.

ويحمل المؤتمر عنوان “ما خلف المشهد في تطور وتحديث المعامل”، ويشارك فيه نخبة من خبراء التحاليل الطبية من مختلف الجامعات المصرية.

وستُعرض محاضرات علمية حول أحدث الاختبارات والأجهزة الطبية والأبحاث المتطورة في مجال التحاليل الطبية، بهدف تحسين سرعة التشخيص ومتابعة استجابة المرضى للعلاج.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز دقة وكفاءة الخدمات الطبية في مصر.

التحاليل الطبية الإكلينيكية جامعة عين شمس طب عين شمس