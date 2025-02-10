ads
الإثنين 10 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عناصر إجرامية في 5 محافظات بحوزتهم مواد مخدرة بـ12 مليون جنيه

المضبوطات
المضبوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم جلب ومحاولة الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

  • ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة أبو النمرس ، لقيامه بالإتجار بالأقراص المؤثرة والمخدرة وترويجها عبر مواقع التواصل الإجتماعى  وبحوزته(40 ألف قرص و730 أمبول "مؤثر على الحالة النفسية والعصبية").
  • ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة برج العرب ، وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
  • ضبط (عنصرين إجراميين ) بدائرة مركز شرطة أجا ، وبحوزتهما (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين - 2 قطعة سلاح أبيض).
  • ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان ، وبحوزتهما (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
     ضبط (4 عناصر إجرامية) بدائرة مركز شرطة بلبيس ، وبحوزتهم 
    (34 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- سلاح أبيض).
  • ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة مركز شرطة طنطا، وبحوزتهما (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
  • ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزتهما (30 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد خرطوش وعدد من الطلقات – سلاح أبيض).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (12,2 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المخدرات والذخائر وبحوزته