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الإثنين 10 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية اللبنانية: نرفض تصريحات نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية

الخارجية اللبنانية
الخارجية اللبنانية
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أدانت الخارجية اللبنانية، تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية، مؤكدة دعمها للمملكة في مواجهة كل ما يهدد أمنها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
وأوضحت الخارجية اللبنانية: "نرفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو توطينهم لا سيما في لبنان، وندعو للدفع باتجاه حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".

الخارجية اللبنانية بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي