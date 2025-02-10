الخارجية اللبنانية: نرفض تصريحات نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية

أدانت الخارجية اللبنانية، تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية، مؤكدة دعمها للمملكة في مواجهة كل ما يهدد أمنها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأوضحت الخارجية اللبنانية: "نرفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو توطينهم لا سيما في لبنان، وندعو للدفع باتجاه حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".