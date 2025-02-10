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الإثنين 10 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الحصة الأولى بمدارس شمال سيناء عن دور المشاريع القومية في تعزيز الانتماء الوطني

جانب من لجولة التفقدية
جانب من لجولة التفقدية
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 قام حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، بمرافقة لجنة متابعة مكتب الوزير ومدير عام الإدارة العامة للتعليم الزراعي لمتابعة سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيدة نهال محمد العقيد الصناعية بنات، في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكان في استقبالهم ممدوح الشربيني، مدير عام التعليم الفني، وأشرف وادي، مدير المدرسة، بحضور عواد الخليلي، مدير عام إدارة العريش التعليمية، وعوض شعيب، مدير إدارة التعليم الصناعي، وإيهاب الخليلي، مدير إدارة التعليم الابتدائي، بالإضافة إلى قيادات التعليم في إدارة العريش التعليمية.

دور رجال الشرطة

وبدأت الزيارة بحضور طابور الصباح والإذاعة المدرسية، التي تطرقت إلى الدور البطولي لرجال الشرطة المصرية في حفظ الأمن الداخلي، كما تم الإشادة بشجاعة الشهيد ومنزلته.

وتم تخصيص جزء من الحصة الأولى للحديث عن يوم الشهيد والمشاريع القومية التي تساهم في تعزيز الانتماء الوطني وزيادة الوعي الوطني بين الطلاب.

كما قام وكيل الوزارة والوفد المرافق بزيارة الفصول الدراسية، حيث أفاد أشرف وادي بأن إجمالي عدد الطالبات في المدرسة يبلغ 800 طالبة موزعة على 14 فصلًا، منها 500 طالبة نظامي، و300 طالبة بالمدرسة المهنية الملحقة.

وتم أيضًا متابعة أعمال غرفة التقييم والتحقق، وتم الإشادة بأسلوب العمل في الغرفة واتباع نظام الفايلات الخاص بأعمال الطالبات، الذي يساهم في تنظيم وتوثيق الأعمال بشكل دقيق.

كما شملت المتابعة زيارة الأقسام العملية في المدرسة، خاصة قسمي الكهرباء والزخرفة، حيث أعرب الأستاذ المتابع عن إعجابه بالأعمال الفنية للطالبات.

شمال سيناء مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء المشروعات القومية