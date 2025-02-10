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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكرملين عن خطة ترامب للسيطرة على قطاع غزة: من السابق لأوانه تحديد تفاصيل الخطة

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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علق الكرملين على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول خطته للسيطرة على قطاع غزة، مؤكدًا أنه من السابق لأوانه تحديد تفاصيل الخطة.

وأشار إلى أن الأمر الأساسي في الخطة هو أن "2.1 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع"، معتبرًا أن هذه النقطة هي الأهم في المعادلة.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق عن التزامه بـ "شراء غزة" وامتلاكها، مؤكدًا أنه قد يتيح جزءًا منها لدول أخرى في المنطقة لتطويرها.

وأضاف ترامب أن هدفه هو تحويل قطاع غزة إلى "موقع جيد للتنمية المستقبلية"، مع التأكيد على أنه سيبذل كل الجهود لضمان سلامة الفلسطينيين وحمايتهم من العنف، قائلًا إنه سيتأكد من أنهم "لن يُقتَلوا".

 

 

 

الكرملين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطاع غزة