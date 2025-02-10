الكرملين عن خطة ترامب للسيطرة على قطاع غزة: من السابق لأوانه تحديد تفاصيل الخطة

علق الكرملين على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول خطته للسيطرة على قطاع غزة، مؤكدًا أنه من السابق لأوانه تحديد تفاصيل الخطة.

وأشار إلى أن الأمر الأساسي في الخطة هو أن "2.1 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع"، معتبرًا أن هذه النقطة هي الأهم في المعادلة.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق عن التزامه بـ "شراء غزة" وامتلاكها، مؤكدًا أنه قد يتيح جزءًا منها لدول أخرى في المنطقة لتطويرها.

وأضاف ترامب أن هدفه هو تحويل قطاع غزة إلى "موقع جيد للتنمية المستقبلية"، مع التأكيد على أنه سيبذل كل الجهود لضمان سلامة الفلسطينيين وحمايتهم من العنف، قائلًا إنه سيتأكد من أنهم "لن يُقتَلوا".