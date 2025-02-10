طلب إحاطة بشأن تعثر التحول الرقمي في مصر

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تعثر تنفيذ التحول الرقمي، وما يترتب عليه من استمرار معاناة المواطنين في التعامل مع الجهات الحكومية.

وأكدت عبد الناصر أن التحول الرقمي لم يعد مجرد رفاهية بل أصبح ضرورة لتحسين الأداء الحكومي وتقليل البيروقراطية، إلا أن الواقع الحالي يكشف عن فجوة واضحة بين تصريحات الحكومة الطموحة والواقع العملي.

وأشارت النائبة إلى عدة مشكلات بارزة، من بينها استمرار التعامل الورقي في قطاع التعليم رغم الوعود برقمنة الإجراءات، حيث يعاني أولياء الأمور من صعوبات كبيرة عند نقل أبنائهم بين المدارس. كما انتقدت طريقة تحصيل رسوم الطرق التي ما زالت تتم يدويًا رغم تعميم الملصق الإلكتروني، مما يؤدي إلى تكدس مروري.

كما أوضحت عبد الناصر أن منصة مصر الرقمية تعاني من أعطال متكررة وضعف في الأداء، ما يدفع المواطنين إلى اللجوء للجهات الحكومية لإتمام معاملاتهم بدلًا من الاعتماد على المنصة.

وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح الخطوات الفعلية التي تم تنفيذها لتحقيق الرقمنة الشاملة، ووضع جدول زمني واضح للانتهاء من هذه العملية، إلى جانب تحسين أداء منصة مصر الرقمية ومعالجة أعطالها، وتكثيف حملات توعية لتثقيف المواطنين بكيفية استخدام الخدمات الرقمية.