ترامب: ملكيتنا لكندا وغزة ستجعل الأمور أفضل

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، رغبته في تولي ملكية كندا وغزة، مدعيا أن الدولة المجاورة والمنطقة الشرق أوسطية ستكون في وضع أفضل تحت سيطرة الولايات المتحدة.

وقال “ترامب” لشبكة فوكس نيوز في مقابلة مسجلة مسبقا، إن تحويل كندا إلى الولاية رقم 51 في الولايات المتحدة هو أمر حقيقي يفكر فيه ردا على رئيس الوزراء جاستن ترودو الذي قال لقادة الأعمال الأسبوع الماضي إن ترامب جاد بشأن استيعاب كندا.



ونقلت صحيفة نيويورك بوست عن ترامب قوله: "أعتقد أن كندا ستكون في وضع أفضل بكثير إذا أصبحت الولاية رقم 51. لأننا نخسر 200 مليار دولار سنويًا مع كندا".



وتابع: "ولن أسمح بحدوث ذلك، فهو أمر مبالغ فيه للغاية. لماذا ندفع 200 مليار دولار سنويًا في صورة إعانات لكندا؟ والآن إذا كانت كندا الولاية رقم 51، فلا مانع لدي من القيام بذلك".