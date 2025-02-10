طلاب سوهاج يحققون مراكز متقدمة في برنامج "اكتشاف الأبطال"

أكد محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أهمية تقديم الدعم الكامل لاكتشاف ورعاية المواهب الطلابية في مختلف الأنشطة المدرسية، بهدف خلق بيئة تنافسية تحفز الإبداع وتساهم في تحقيق التفوق الدراسي لدى الطلاب.

جاء توجيه وكيل تعليم سوهاج في إطار فعاليات برنامج "اكتشاف الأبطال"، الذي تم تنفيذه تحت رعاية مؤسسة ماونتن فيو للتنمية، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

برنامج اكتشاف الأبطال

يهدف البرنامج إلى اكتشاف وتنمية مهارات الطلاب في مجالات الرياضة، العلوم والتكنولوجيا، والفنون، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين الجانبين. وقد تم تنفيذه بناءً على موافقة الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار (إدارة المشاركة المجتمعية) والإدارة العامة للأمن بالوزارة، وتحت رعاية محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم وإشراف سليمان بخيت، وكيل المديرية، وماهر عبد الخالق، مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية.

توزيع الجوائز

وشهد البرنامج مشاركة فعالة من الطلاب في إدارات تعليمية مختلفة في سوهاج، وقد حصد طلاب سوهاج مراكز متقدمة في المسابقة، حيث تم توزيع الجوائز على الفائزين في مختلف محاور المسابقة التي شملت المحور الرياضي، ومحور الفنون (رسم، غناء، مسرح)، بالإضافة إلى محور العزف ومحور العلوم والتكنولوجيا.

ومن جانبه أعلن محمد الرشيدي، مدير إدارة المشاركة المجتمعية، أن عدد الفائزين بلغ 38 طالبًا وطالبة، بينهم 25 فائزًا في المحور الرياضي، 7 فائزين في الرسم، 2 في الغناء، 2 في المسرح، وفائز واحد في كل من محور العزف ومحور العلوم والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن البرنامج شمل إدارات "جرجا"، "المنشاة"، "دار السلام"، "المراغة"، و"طما"، ضمن برنامج "حياة كريمة"، حيث تراوحت فترات الرعاية الكاملة المقدمة للطلاب وأسرهم ما بين 6 شهور إلى 3 سنوات.