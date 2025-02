بليك ليفلي ورايان رينولدز يخسران حرب التحرش الجنسي ضد جاستن بالدوني

تغيرت الصورة في قضية اتهام بليك ليفلي الممثلة العالمية لزميلها المخرج والممثل جاستن بالدوني بالتحرش الجنسي، في الأزمة التي بدأت في فيلم It Ends With Us، من بطولتهما، فبعد الفيلم تطورت لاحقًا سلسلة من الدعاوى القضائية بين الممثلين وتبادل الاتهامات بين الطرفين، ومع تبقي أكثر من عام حتى موعد المحاكمة الرسمية، يعتقد الخبراء أن الرأي العام أصبح عاملًا مؤثرًا في القضايا، خاصة مع سوء إدارة العلاقات العامة لكلا الطرفين.

وقالت ألكسندرا لامانا، مستشارة الاتصالات والمتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض، لموقع Fox News Digital “لا يوجد رابحون حقيقيون هنا، ولكن في الوقت الحالي، بليك ورايان يخسران حرب الصورة العامة”، ويعتقد الخبراء أن بليك ليفلي ورايان رينولدز كان بإمكانهما التعامل مع المشكلات المزعومة في تصوير It Ends With Us مع جاستن بالدوني بطريقة أكثر استراتيجية.

وأضافت لامانا أن المخاطرة بسمعتك من خلال اتخاذ إجراءات قانونية تؤتي ثمارها فقط عندما تحظى بدعم عام ساحق، وتملك قضية محكمة، وتتحكم بالكامل في السرد، ولا يبدو أن أيًا من هذه العوامل متوفر هنا، وتابعت: “القضية الأصلية التي رفعتها بليك تضمنت اتهامات خطيرة بالتحرش الجنسي، وهذا لا يمكن تجاهله، وربما قررت هي ورايان أن الحديث عن الأمر يستحق أي تداعيات على سمعتهما، بغض النظر عن التكلفة، لكن القضية أصبحت معركة هو قال، هي قالت، وتزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم، مما يجعل من الصعب على بليك ورايان الخروج منها بمظهر نظيف”.

وكانت رفعت بليك ليفلي دعوى تحرش جنسي في ديسمبر ضد جاستن بالدوني، وشركة الإنتاج الخاصة به Wayfarer، وممثلي العلاقات العامة السابقين له، وفي اليوم نفسه، رفع بالدوني دعوى قضائية بقيمة 250 مليون دولار ضد New York Times بسبب مقال نشر في ديسمبر يتهمه بتدبير حملة تشويه ضد زميلته في الفيلم، وبعد أسابيع، رفع بالدوني دعوى قضائية أخرى بقيمة 400 مليون دولار ضد ليفلي وزوجها رايان رينولدز، متهمًا إياهما بمحاولة “اختطاف” فيلم It Ends With Us وإعادة صياغة القصة لصالحهما.

ومنذ ذلك الحين ينشر بالدوني ادلة ومستندات تدين بليك وزوجها الممثل العالمي ريان رينولدز الذي تدخل في الفيلم الذي لم يشارك فيه وايضا صديقة بليك المقربة المغنية العالمية تايلور سويفت التي هددت بالدوني بهم لتغير نصوص في الفيلم على رغبتها ووصفت تايلور وريان بالتنانين الذين تستخدمهم لتحقيق رغباتها وانقلب الجمهور بشكل كبير على بليك بعد كسبت بعض التعاطف في بداية القضية.