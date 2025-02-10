الرئيس الإيراني يشكك في نية واشنطن التوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووي

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم، إن الولايات المتحدة الأمريكية ليست لديها النية الحقيقية للتوصل إلى اتفاق مع بلاده، في ظل استمرار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فرض عقوبات صارمة على إيران بموجب قرارات تنفيذية.



وأكد بزشكيان خلال كلمة ألقاها في إحياء الذكرى 46 للثورة الإسلامية الإيرانية التي اندلعت عام 1979، أن سياسة الضغوط القصوى التي تفرضها أمريكا على إيران لن تجدي نفعًا وتشير إلى عدم نية واشنطن التفاوض مع إيران.



وتابع: إذا كانت واشنطن صادقة في ذلك فلماذا تفرض العقوبات على إيران، على الرغم من أن إسرائيل هي من تتسبب في زعزعة استقرار الشرق الأوسط وليس إيران.



ووصف بزشكيان نظيره الأمريكي بأنه يخطط للمؤامرات ضد إيران، وفي الوقت نفسه يعلن أنه يرغب في التفاوض مع إيران،ـ مشددَا على أن بلاده لن تستسلم لأية قوة أجنبية في العالم.