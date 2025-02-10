مؤتمر علمي عن الذكاء الاصطناعي بإدارة ديروط التعليمية

تستعد إدارة ديروط التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسيوط، لتنظيم المؤتمر العلمي الثاني تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في التعليم قبل الجامعي - أخلاقيات وقيم مجتمعية"، في إطار سعيها لتعزيز استخدامات التكنولوجيا الحديثة في المنظومة التعليمية وتطويرها بما يتوافق مع متطلبات العصر.

من المقرر عقد المؤتمر في 12 أبريل المقبل، في قاعة نادي المعلمين بديروط، حيث سيشارك عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم والتكنولوجيا لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم.

الذكاء الاصطناعي في التعليم قبل الجامعي

ويعقد المؤتمر تحت رعاية محافظ أسيوط، هشام أبو النصر، ووكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، محمد إبراهيم دسوقي، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة التعليم قبل الجامعي.

محاور المؤتمر

سيتم خلال المؤتمر مناقشة عدد من المحاور الرئيسية التي تتناول مختلف جوانب الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، ومنها:

دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم قبل الجامعي: الفرص والتحديات. أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم. تأثير الذكاء الاصطناعي على مهارات المستقبل لدى الطلاب. الذكاء الاصطناعي والعدالة في فرص التعليم. أدوات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية: الفوائد والمخاطر. الذكاء الاصطناعي ودوره في تقييم الطلاب. خصوصية بيانات الطلاب في ظل تطور الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي كمساعد للمعلم وليس بديلًا عنه.

اللجان المنظمة

يشرف على تنظيم المؤتمر مجموعة من الأسماء البارزة في مجال التعليم، حيث يشرف على التنسيق العام للمؤتمر كل من: علي صلاح عبد المحسن، ومحمد كمال أحمد، ونشأت هاشم عبد المجيد.

كما يترأس اللجنة العلمية للمؤتمر كل من: مصطفى عبد المحسن الحديبي،وهند مكرم عبدالحارس، ونوال صبري عبد الجواد

القيادة التنظيمية للمؤتمر

يرأس المؤتمر علي سيد عبدالجليل، ويشغل محمود علي محمد منصب نائب رئيس المؤتمر.

ويستهدف المؤتمر فتح آفاق جديدة في التعليم وتقديم حلول مبتكرة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في تقديم تعليم أفضل للطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي.