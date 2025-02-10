النيابة تأمر بتفريغ تسجيلات واقعة "رشوة مدير إدارة محلات" بمصر الجديدة

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإرسال تسجيلات واقعة رشوة مدير إدارة المحلات بحي مصر الجديدة، المتهم باستغلال سلطات وظيفته لتعطيل إجراءات إصدار تراخيص لـ5 محلات لصالح مسؤولين في إحدى الشركات الخاصة، وطلب مبالغ كبيرة كرشوة مقابل إصدار التراخيص، إلى ماسبيرو لتفريغها ومقارنتها بصوت المتهم.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض علي مدير إدارة المحلات بأحد أحياء محافظة القاهرة، وذلك لاستغلال سلطات وظيفته في إيقاف إجراءات إصدار تراخيص 5 محلات بنطاق الحي لصالح مسئولي إحدى الشركات الخاصة وطلب مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل إصدار التراخيص.

وبالعرض على المستشار محمد شوقي النائب العام، أصدر القرار بالقبض على المتهم، حيث تم ضبطه حال تقاضيه مبلغ الرشوة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس المتهم واستكمال التحقيقات.