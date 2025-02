مادلين كلاين تشارك جوني ديب بطولة فيلم Day Drinker

انضمت مادلين كلاين بطلة مسلسل Outer Banks الشهير إلى فريق عمل فيلم Day Drinker، حيث ستشارك البطولة إلى جانب جوني ديب وبينيلوبي كروز، ويتولى مارك ويب إخراج الفيلم، والفيلم من إنتاج باسل إيوانيك وإيريكا لي من شركة Thunder Road، واللذين يشرفان أيضًا على إنتاج سلسلة أفلام John Wick لصالح Lionsgate.

كما يشارك في الإنتاج آدم كولبرينر، منتج أفلام The Tomorrow War وFree Guy وPrisoners، إلى جانب زاك دين، الذي كتب السيناريو الأصلي للفيلم، ومن المقرر أن يُعرض فيلم The Gorge، الذي قام كولبرينر ودين بإنتاجه لصالح Apple TV+/Skydance، الأسبوع المقبل.

وتدور أحداث Day Drinker حول نادل في سفينة سياحية يلتقي بشخص غامض يدمن الشرب في النهار، ليجد كلاهما نفسيهما متورطين في عالم الجريمة، حيث يكتشفان أنهما مرتبطان بطرق غير متوقعة، وتتولى تشيلسي كوجاوا الإشراف على المشروع لصالح Lionsgate، بينما قام دان فريدمان بالتفاوض على الصفقات الخاصة بالفيلم لصالح الاستوديو.

ويمثل هذا الفيلم ثاني تعاون حديث بين Lionsgate و30WEST، حيث يعملان أيضًا على فيلم Power Ballad، من إخراج جون كارني، وكتابة كارني وبيتر ماكدونالد، وبطولة بول رود ونيك جوناس.

وتشتهر كلاين بدورها البارز في مسلسل Outer Banks الشهير على Netflix، كما تألقت في فيلم Glass Onion إلى جانب دانيال كريج، ومنذ ذلك الحين وهي تحقق نجاحات متتالية، ومن المتوقع أن تظهر قريبًا في الجزء الجديد من فيلم I Know What You Did Last Summer، بالإضافة إلى فيلم The Map That Leads To You من إنتاج Amazon MGM Studios.