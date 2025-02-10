أحمد العوضي يحذر جمهوره من حساب ينتحل شخصيته على التيك توك

نشر الفنان أحمد العوضي فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، محذرًا جمهوره من حساب ينتحل شخصيته عبر موقع الفيديوهات الشهير “التيك توك”.

وقال أحمد العوضي: “عايز أقولكم أني معنديش أكونتات على التيك توك بطلع منه لايف، اللايف بطلع منه على حسابي بموقع فيسبوك وقت المسابقة، ومعنديش إلا أكونت تيك توك واحد عليه علامة صح هو والفيسبوك”.

وأضاف العوضي: “محدش يضحك عليكم ويطلع لايف باسمي ويقلد صوتي، لأن في حد منتحل شخصيتي وعامل اكونت مش حقيقي وبياخد من الناس فلوس، حبيت اقولكم عشان محدش ينصب عليكم بالاونطة، وأنتم حبايبي وأخواتي، وأنا مرضاش حد يضحك عليكم، واستنوا فهد البطل والمسابقات الكبيرة في رمضان”.

أحمد العوضي في السباق الرمضاني بمسلسل “فهد البطل”

يخوض الفنان أحمد العوضي السباق الرمضاني بمسلسل "فهد البطل" مع نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني أبرزهم، وفاء عامر، أحمد عبد العزيز، عصام السقا، كارولين عزمي، محمود البزاوي، ميرنا نور الدين، أحمد العوضي وآخرين ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.