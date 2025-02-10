النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة.. رابط إلكتروني

ازدادت معدلات البحث اليوم عن النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة من قبل طلاب القاهرة، وذلك عقب إتاحتها على الموقع الرسمي للوزارة.

ويمكن للطلاب الاطلاع على النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة، من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.

النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة

ومن المقرر أن يتم نشر نموذج استرشادي لمادة واحدة يوميًا عبر الرابط الإلكتروني، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير خدمة تعليمية متميزة لطلاب الثانوية العامة.

حلول النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة

ومن المقرر بث حلول النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا 3"، حيث سيتم تخصيص يوم لكل مادة في تمام الساعة العاشرة مساءً، على أن تكون الإعادة في الساعة العاشرة صباح اليوم التالي. يمكن متابعة القناة عبر تردد النايل سات 12206 أُفقي بمعدل ترميز 27500.

وتُعرض حلول النماذج الاسترشادية أيضًا عبر تطبيق "مدرستنا بلس"، ويمكن للطلاب مراجعة الحلقات ومشاهدتها كاملة عبر الرابط التالي، اضغط هنا.

تهدف النماذح الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة إلى توفير فرصة للطلاب لمراجعة المحتويات الدراسية بشكل فعال والتدريب على أسلوب الامتحانات النموذجي.

تتضمن الحلقات شرحاً شاملاً لكيفية حل النماذج، ما يسهم في تعزيز فهم الطلاب للمفاهيم الدراسية ويُحسن استعدادهم للامتحانات.

تأتي إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة في إطار حرص الوزارة على دعم الطلاب وتوفير جميع سبل التحفيز لتحقيق أفضل نتائج دراسية.

موعد امتحانات الثانوية العامة

وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024-2025، بدأت الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة والمدارس الخاصة لغات يوم 21 سبتمبر 2024، بينما بدأت في المدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.

وانتهت الدراسة في جميع المدارس يوم الخميس 23 يناير 2025، فيما بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت 11 يناير 2025.

ويبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الأول 106 أيام، بعد استبعاد أيام الجمعة والعطلات الرسمية، بينما في الفصل الدراسي الثاني تصل أيام الدراسة الفعلية إلى 97 يومًا بعد حذف ذات الأيام.

وبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2025، على أن ينتهي يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 24 مايو 2025، وامتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 31 مايو 2025، في حين تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 14 يونيو 2025.