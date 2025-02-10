أسعار الذهب العالمية قرب مستوى قياسي جديد بسبب الرسوم الجمركية

صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 فبراير 2025، وحومت قرب مستوى قياسي لامسته في الجلسة السابقة مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن بعد أن أثارت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة مخاوف من حرب تجارية عالمية.

وبحسب رويترز ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2882.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0610 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2886.62 دولار يوم الجمعة.

رسوم جمركية جديدة

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7%إلى 2908 دولارات، وقال ترامب أمس الأحد إنه سيعلن عن رسوم جمركية جديدة تبلغ 25% الاثنين على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة والتي ستضاف إلى الرسوم الجمركية الحالية على المعادن، وذلك في تصعيد كبير آخر لسياسته التجارية.

وقال ترامب أيضا إنه يعتزم الإعلان عن رسوم جمركية انتقامية على العديد من الدول غدا الثلاثاء أو يوم الأربعاء على أن تدخل حيز التنفيذ على الفور تقريبا، وأن تطبق على كل الدول وتماثل ما تفرضه كل دولة على الولايات المتحدة.

تصحيح في الأسعار

وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا "لا يزال التوتر التجاري قائما إلى حد كبير وقد يدفع أسعار الذهب إلى مستوى يتراوح بين 2900 و 2910 دولارات في الأمد القريب".

وأضاف "لا أرى أي احتمال كبير لحدوث تصحيح حتى الآن في هذه المرحلة، ما لم نبدأ في رؤية نوع من الارتفاع القوي للدولار الأمريكي".

التعريفات الجمركية المتبادلة

ويستخدم الذهب كاستثمار آمن في أوقات الغموض السياسي والمالي، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وقال دانييل هاينز كبير محللي استراتيجيات السلع الأساسية في بنك إيه.إن.زد "احتمال تأثر الذهب أيضا بالتعريفات الجمركية المتبادلة يتسبب في اضطراب في سوق البضاعة الحاضرة".

وقال مسؤولون في مجلس الاحتياطي المركزي الأمريكي الجمعة إن سوق العمل الأمريكية قوية، وأشاروا إلى الافتقار إلى الوضوح بشأن كيفية تأثير سياسات ترامب على النمو الاقتصادي والتضخم الذي لا يزال مرتفعا، مما يؤكد نهجهم غير المتسرع في خفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 32 دولارا للأوقية وزاد البلاتين 0.3% إلى 979.06 دولار وارتفع البلاديوم 0.3%إلى 967.74 دولار.

