بالفيديو.. مفاجأة جديدة عن كواليس طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

حرص الناقد الفني خالد شاهين بالتعليق على تصريحات الفنانة بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني الأخيرة، مشيرًا إلى أن لولا تامر ما كان الجمهور عرفها.

وانتقد خالد شاهين حديث بسمة عن انفصالها عن الفنان تامر حسني وذلك وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد 2، متسائلًا: عن السبب وراء تطرقها لتفاصيل العلاقة بعد أن اختارت الانفصال والتركيز على مستقبلها.

وأضاف: أن بسمة لم تحقق أي إنجازات فنية تذكر بعد مشاركتها في برنامج "ستار أكاديمي"، وقبل زواجها من تامر لم تحقق شهرة تُذكر، مشيرًا إلى أن البرنامج الذي استضافها مؤخرًا جاء بها كونها طليقة نجم كبير، وليس بسبب نجاحات خاصة بها.

وأكد الناقد خالد شاهين، أن تصريحات بسمة كانت متناقضة، مشيرًا إلى إنها بعد الانفصال أرادت دخول مجال الغناء، وتامر حسني كان أول من دعمها في ذلك.

كما نفى تمامًا وجود أي نية للرجوع بينهما، مشيرًا إلى أن قرار الانفصال كان بيد تامر وليس بسمة، كما أوضح أن تامر هو من وضع شرط اعتزالها للغناء قبل الزواج، وهي وافقت على ذلك بسعادة تامة.

وأشار شاهين إلى أن تامر ساعد بسمة في إطلاق خط أزياء خاص بها، لكنه لم يحقق نجاحًا كبيرًا، كما أنها بعد الطلاق قدمت بعض الأغاني، لكن لم تحقق صدى واسعًا بين الجمهور.

وفي ختام حديثه، كشف الناقد الفني عن أن تامر حسني كان يفكر في العودة إلى بسمة العام الماضي، وتدخل بعض المقربين وفنانة كبيرة وزوجها للصلح، لكنه في النهاية تراجع عن الفكرة وقرر التركيز في حياته.